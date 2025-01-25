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Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан "Ливерпуля" проводит юбилейный матч за клуб.

Матч против "Ипсвича" стал 300-м матчем для Вирджила Ван Дейка в футболке "Ливерпуля".

Нидерландский защитник сыграет 219-й матч в Премьер-Лиге. Также он провёл 50 матчей в Лиге Чемпионов, 11 матчей в Кубке Англии, 10 матчей в Кубке Английской футбольной лиге,5 матчей в Лиге Европы, 3 матч за Суперкубок Англии и матч за Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира (старого формата)

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Ван Дейк перешёл в "Ливерпуль" зимой 2018 года из "Саутгемптона" за 84,6 млн евро. За "мерсисайдцев" защитник забил 25 голов и отдал 13 голевых передач.

Матч против "Ипсвича" состоится 25 января в 17:00 по киевскому времени.

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