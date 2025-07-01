Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, дал прогноз на реванш за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Фаворитом боя является Усик. Вероятно, Александр решит бой победой по очкам или техническим нокаутом в поздних раундах. Усик даже в 38 лет остается одним из лучших технических боксеров.

Усик – технический фаворит со стабильным преимуществом, высокой выносливостью и маневренностью. Дюбуа – сильный, мотивированный и методично готовый отомстить. Если сможет избежать тактических ловушек Усика, есть реальный шанс его нокаутировать», – отметил ИИ.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua