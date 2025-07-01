Клубный ЧМ. Реал – Ювентус 1:0. Во втором тайме играла только одна команда

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Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

01.07.2025. Хард Рок Стедиум (Майами-Гарденс)

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

"Реал" — "Ювентус" 1:0

"Реал": Куртуа, Рюдигер, Чуамени, Хейсен, Александер-Арнольд, Вальверде (Себальос 90), Гюлер (Модрич 77), Гарсия, Беллингем, Винисиус Жуниор, Гарсия (Мбаппе 68)

"Ювентус": Ди Грегорио, Калюлю, Ругани (Гатти 86), Келли (Гонсалес 59), Коста, Локателли (Маккенни 86), Тюрам, Камбьясо, Консейсау (Костич 59), Йилдиз (Копмайнерс 71) , Коло Муани

Предупреждение: Беллингем 87

Гол: Гарсия 54

В 1/8 финала Клубного чемпионата мира выпало две европейские встречи. Одной из них было противостояние "Реала" и "Ювентуса". Гранды мирового футбола, конечно, должны были заинтересовать многих. Даже тех, кто относится к данному турниру скептически.

Активно начал "Ювентус". И уже на 8-й минуте команда могла выйти вперед в счете. Йилдиз передечею вывел Коло Муани один на один с Куртуа, оставив позади всех защитников. Какой же шанс не реализовал нападающий, не сумев попасть в ворота.

Мадридцы ответили опасным моментом на 30-й минуте. Беллингему не удалось ударом в упор переиграть Ди Грегорио. Мяч все равно полетел в сторону ворот, но защитники тоже подстраховали. Конечно, вспомним и третий классный шанс в матче. Капитан "Реала" Вальверде решил использовать свою пушку, однако голкипер выдал красивый сейв!

В целом, это был равный первый тайм, с примерно равным владением мячом и созданным xG. Хорошая закуска перед основным блюдом. Это мы о решающей части игры.

После перерыва итальянцы сдали позиции. 13-2 по ударам, 7-1 в створ ворот. Полная безынициативность в атаке от "Юве", учитывая, что именно ему нужно было отыгрываться. Ведь довольно быстро, на 54-й минуте, испанцам удалось открыть счет. Защитники решили оставить самого Гарсию. Подача Александра-Арнольда была точно на голову одинокого партнера. Все, что оставалось – переправить мяч в ворота.

Множество опасных ударов нанесли футболисты Мадрида после своего гола. Вальверде, Гюлер, Чуамени… Все они могли увеличивать преимущество своей команды, но Ди Грегорио был на высоте. Только он не хотел вылетать в 1/8. Игроки "Ювентуса" постоянно давали соперникам пространство, не играли с ними компактно, и это приводило к моментам у ворот.

Впервые на турнире сыграл Килиан Мбаппе. Нападающий оправился от болезни и получил свои первые 20 минут с копейками. Получается, что у него уже есть неплохой конкурент. Ведь именно Гарсия сегодня приносит "Реалу" победу.

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