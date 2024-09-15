В матче Борнмут – Челси установлен рекорд АПЛ по количеству желтых карточек

Арбитр Энтони Тейлор постарался

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Поединок на "Виталити Стэдиум" оказался малорезультативным, зато очень щедрым на предупреждения. Рефери показал 14 желтых карточек (8-6 в пользу "синих"). Это новый рекорд Премьер-лиги.

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Ещё до перерыва Тейлор трижды показывал "горчичники" футболистам обеих команд. В промежутке с 31-й до 38-й минуты судья 5 раз наказывал игроков за нарушение правил. Ещё столько же предупреждений арбитр выдал с 50-й по 59-ю минуту.

Желтые получили тренеры обоих коллективов и 10 футболистов, вышедших в составе клубов в основе. Среди игроков, получивших "горчичник" после выхода на замену, только Жоау Феликс и Джейдон Санчо.

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