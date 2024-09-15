Джордж Расселл получил гоночное предупреждение

Стюарды рассмотрели действия Джорджа Расселла в квалификации Гран При Азербайджана, когда гонщик Mercedes не сбросил скорость в зоне действия жёлтых флагов.

Жёлтые флаги появились на трассе в тот момент, когда Карлос Сайнс выехал за пределы трассы во втором повороте. Ехавший позади Расселл в этот момент всё внимание сосредоточил на торможении, и когда справа от него появился жёлтый флаг, он уже не мог его увидеть, а если бы увидел, то уже не смог бы изменить своё торможение.

После выхода из поворота Расселл начал разгоняться как обычно, поскольку на панели, расположенной между вторым и третьим поворотом, видел индикацию зелёных флагов. При этом Джордж не воспользовался преимуществом DRS, поскольку система была автоматически отключена.

Стюарды приняли во внимание, что Расселл не мог видеть жёлтые флаги, поэтому ограничились гоночным предупреждением в адрес гонщика Mercedes вместо более серьёзного штрафа с потерей позиций на старте.

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