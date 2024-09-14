Дюбуа назвал известного боксера, который был лучше, чем Майк Тайсон и Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа принял участие в блиц-опросе. Дюбуа считает, что лучшим боксером в истории является Мухаммед Али. Даниэль также считает, что Эвандер Холифилд был лучше Александра Усика и Майка Тайсона.

– Деонтей Уайлдер или Энтони Джошуа

– Деонтей Уайлдер

– Деонтей Уайлдер или Владимир Кличко

– Деонтей Уайлдер

– Деонтей Уайлдер или Виталий Кличко

– Виталий Кличко

– Виталий Кличко или Майк Тайсон

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Тайсон Фьюри

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Эвандер Холифилд

– Эвандер Холифилд

– Эвандер Холифилд или Джо Фрейзер

– Эвандер Холифилд

– Эвандер Холифилд или Александр Усик

– Эвандер Холифилд

– Эвандер Холифилд или Леннокс Льюис

– Леннокс Льюис

– Леннокс Льюис или Ларри Холмс

– Ларри Холмс

– Холмс или Мухаммед Али

– Мухаммед Али

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик рассказал, сможет ли британец Даниэль Дюбуа достичь уровня бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Напомним, Усик отказался от титула IBF, за который Джошуа сразится 21 сентября с Дюбуа.

sport.ua