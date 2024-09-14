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Бокс

Дюбуа назвал известного боксера, который был лучше, чем Майк Тайсон и Усик

Дюбуа назвал известного боксера, который был лучше, чем Майк Тайсон и Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа принял участие в блиц-опросе. Дюбуа считает, что лучшим боксером в истории является Мухаммед Али. Даниэль также считает, что Эвандер Холифилд был лучше Александра Усика и Майка Тайсона.

– Деонтей Уайлдер или Энтони Джошуа
– Деонтей Уайлдер

– Деонтей Уайлдер или Владимир Кличко
– Деонтей Уайлдер

– Деонтей Уайлдер или Виталий Кличко
– Виталий Кличко

– Виталий Кличко или Майк Тайсон
– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Тайсон Фьюри
– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Эвандер Холифилд
– Эвандер Холифилд

– Эвандер Холифилд или Джо Фрейзер
– Эвандер Холифилд

– Эвандер Холифилд или Александр Усик
– Эвандер Холифилд

– Эвандер Холифилд или Леннокс Льюис
– Леннокс Льюис

– Леннокс Льюис или Ларри Холмс
– Ларри Холмс

– Холмс или Мухаммед Али
– Мухаммед Али

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик рассказал, сможет ли британец Даниэль Дюбуа достичь уровня бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Напомним, Усик отказался от титула IBF, за который Джошуа сразится 21 сентября с Дюбуа.

sport.ua

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