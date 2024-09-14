Дюбуа назвал известного боксера, который был лучше, чем Майк Тайсон и Усик

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа принял участие в блиц-опросе. Дюбуа считает, что лучшим боксером в истории является Мухаммед Али. Даниэль также считает, что Эвандер Холифилд был лучше Александра Усика и Майка Тайсона.
– Деонтей Уайлдер или Энтони Джошуа
– Деонтей Уайлдер
– Деонтей Уайлдер или Владимир Кличко
– Деонтей Уайлдер
– Деонтей Уайлдер или Виталий Кличко
– Виталий Кличко
– Виталий Кличко или Майк Тайсон
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Тайсон Фьюри
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Эвандер Холифилд
– Эвандер Холифилд
– Эвандер Холифилд или Джо Фрейзер
– Эвандер Холифилд
– Эвандер Холифилд или Александр Усик
– Эвандер Холифилд
– Эвандер Холифилд или Леннокс Льюис
– Леннокс Льюис
– Леннокс Льюис или Ларри Холмс
– Ларри Холмс
– Холмс или Мухаммед Али
– Мухаммед Али
Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик рассказал, сможет ли британец Даниэль Дюбуа достичь уровня бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Напомним, Усик отказался от титула IBF, за который Джошуа сразится 21 сентября с Дюбуа.