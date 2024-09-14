Дубль Усмана приносит 4-ю победу кряду

Фото: PSG Inside, X

Лига 1. 4-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Брест 3:1

Голы: Дембеле 42, 74, Руис 73 – Дель Кастийо 29 (п)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш (Пачо, 63), Бералдо, Шкриньяр, Хакими, Жоау Невеш (Меюлю, 80), Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Барколя (Дуэ, 63), Асенсио (Коло Муани, 71), Дембеле (Мбайе, 80)

Брест: Бизот, Айдара, Ле Кардиналь, Шардонне, Лала, Маньетти, Фернандеш (Сала, 80), Камара (Мартен, 80), Дель Кастийо (Думбия, 68), Сима (Перейра Лаже, 57), Ажорк (Балде, 68)

ПСЖ добыл четвертую победу в 4-х стартовых турах Лиги 1, разобравшись с "Брестом". Будущий дебютант Лиги Чемпионов и удивил первым голом, и долго держался в игре. Но все равно уступил полуторному составу парижан практически без шансов.

Неожиданным героем вечера в столице снова стал Усман Дембеле. На счету вингера первый дубль в клубной карьере. Это ровно столь же, сколько за прошлый сезон. До этого Усман не отличался результативным действием лишь в одной игре кампании против "Лилля", но зато был признан лучшим игроком того матча. Более того, Дембеле до этого еще и за сборную в ворота Бельгии положил. Вестник апокалипсиса, не меньше.

Дембеле явно идут на пользу традиционные эксперименты Луиса Энрике с Асенсио в роли ложной девятки (на которые тот пошел из-за травмы Рамуша), ровно как и партнерство с Хакими. Марко, к слову, снова оформил ассист, и минимум дважды мог забивать сам. Но после ухода Мбаппе неожиданный взлет Дембеле в иерархии совсем не читался. Как и его нацеленность на ворота (7 выстрелов за игру) и, главное, эффективность.

Отсутствие Маркиньоса, Витиньи и Заира-Эмери накануне игры с "Жироной" в ЛЧ читалось, но на течение встречи не повлияло. В центре поля Жоау Невеш снова блистал как без мяча, так и на нем. Очень органичное вливание. Плюс впервые вышел в старте Фабиан Руис, который после впечатляющего Евро приехал в Париж совсем в другом статусе. Не идеальный матч в его исполнении, зато эффектный гол ударом издали, по сути решающий.

Кажется, с уходом последней суперзвезды мы впервые за множество лет может увидеть признаки здоровой атмосферы в Париже. Есть подозрение, что явление временное и аномальное, как и результативность Дембеле. Но все равно удивляет. Центр поля с взлетевшим Фабианом, легко вписавшимся Невешем, новым лидером полузащиты Витиньей и быстро прогрессирующим Заир-Эмери обещает этой команде светлое будущее. Но ЛЧ как всегда остается единственным реальным тестом для Парижа и его уровня футбола. Вот и поглядим в среду.

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