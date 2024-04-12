Аугсбург обыграл Унион в 29 туре Бундеслиги

Аугсбург дома обыграл Унион в матче 29 тура немецкой Бундеслиги.

Игра завершилась со счетом 2:0. По голу забили нападающие хозяев — Филлип Тиц и Свен Михель

Чемпионат Германии по футболу — Бундеслига 29 тур, 12 апреля

Аугсбург — Унион Берлин 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 47 Тиц, 2:0 — 81 Михель

В турнирной таблице Аугсбург идет седьмым (39 очков), а Унион остался 13-м (29 баллов).

Напомним, ливеркузенский Байер одержал домашнюю победу над Вест Гэмом в первом матче 1/4 финала Европы УЕФА сезона-2023/2024.

Раньше мы писали, что мюнхенская Бавария может подписать голкипера сборной Украины.

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