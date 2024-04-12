Париж обыграл Бур и стал победителем баскетбольного Еврокубка

С обоими французскими клубами по ходу турнира встречался Прометей

В чисто французском финале баскетбольного Еврокубка Париж повторно обыграл Бур — 89:81 в гостях — и стал победителем турнира.

В первом финальном матче парижане дома выиграли со счетом 77:64. Но в ответном поединке соперник дал бой и до последнего момента претендовал на реванш.

Бур увереннее провел первую четверть, которую выиграл с разницей в четыре очка. По ходу второй преимущество хозяев доходило до +8, но все-таки Париж сумел сократить отрыв. К большому перерыву был зафиксирован счет 46:43.

Гости постепенно прибавляли, и уже в третьей четверти сами чаще владели инициативой. В последнем отрезке игры столичная команда прибавила и довела дело до комфортной победы, которая гарантировала ей еврокубковый триумф.

Наиболее результативным игроком в составе победителей стал Ти Джей Шортс, представитель Северной Македонии, который набрал 22 очка, сделал 6 подборов и выполнил 5 передач.

Победа в турнире гарантировала Парижу участие в Евролиге в следующем сезоне. По ходу еврокубковой кампании 2023/24 парижане выиграли 22 матча из 23-х.

Напомним, с обоими французскими клубами в течение сезона успел пересечься украинский Прометей. Команда Ронена Гинзбурга дважды уступила Парижу на групповом этапе (79:96 и 72:93), а Бур оказался сильнее украинского клуба на стадии четвертьфинала (95:82).

Еврокубок. Финал. Второй матч

Бур — Париж — 81:89 (26:22, 20:21, 17:21, 18:25)

Счет в серии — 0:2

Источник