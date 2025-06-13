НХЛ. Словенский хоккеист повторил достижение Уэйна Гретцки

«Лос-Анджелес». Анже Копитар

НХЛ объявила капитана «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитара – обладателем «Леди Бинг Трофи» сезона 2024/25, который ежегодно вручается главному джентльмену лиги.

Копитар выиграл голосование в опросе Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), опередив финалистов Брэйдена Пойнта из «Тампа-Бэй» и Джека Айкела из «Вегас Голден Найтс». Словенец узнал о престижной награде на поле для гольфа, где он с семьей и детьми проводил на родине досуг и не подозревал о награде.

«Я думал, это будет просто семейная игра в гольф на 10 лунок, а потом небольшой обед, так что это был приятный сюрприз, когда мои дети вынесли трофей на девятой лужайке», – говорит двукратный обладатель Кубка Стэнли Анже Копитар. – Для меня это означает быть джентльменом! Хоккей – физический вид спорта, но в этих рамках есть место для уважения к соперникам, судьям. Вести себя так, чтобы дети, глядя на тебя, видели пример. Это доказывает, что это возможно, и я польщен, что выиграл трофей».

В своем 19-м сезоне в НХЛ Копитар набрал 67 (21+46) очков в 81 матче регулярного чемпионата и девять (2+7) баллов в шести играх плей-офф. Кроме того, 37-летний центрфорвард получил за это время всего два малых штрафа, что произошло во второй раз за последние три сезона.Это уже третий приз Lady Byng Trophy для Копитара после побед в 2016 и 2023 годах. Капитан является 10-м игроком в истории НХЛ, получившим эту награду не менее трех раз, и вторым игроком «Кингз», совершившим такой подвиг в истории франшизы после Уэйна Гретцки (1991, 1992, 1994).

sport.ua