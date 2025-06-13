Хертогенбос. Киченок и Линетт проиграли третьим сеяным в четвертьфинале

Украинско-польская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Надежда Киченок/Магда Линетт (Украина/Польша) – Николь Меликар-Мартинес/Людмила Самсонова (США/-, 3) 2:6, 7:5, 5-10

Киченок и Линетт провели второй совместный турнир на уровне Тура.

Украинской теннисистке не удалось во второй раз в этом году выйти в полуфинал. В феврале Надежда вместе со своей сестрой Людмилой сыграла в финале турнира WTA 500 в Линце.

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