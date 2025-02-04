Сборная Украины сохраняет место в топ-40 рейтинга и узнала потенциальных соперников по следующему матчу в Кубке Дэвиса

Международная теннисная федерация опубликовала новую редакцию мирового рейтинга среди мужских сборных



После поражения от сборной Туниса в матче Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса сборная Украины опустилась на пять позиций и занимает 40-е место в рейтинге наций.

В сентябре наша команда сыграет во Второй Мировой группе и будет бороться за выход в Плей-офф Первой Мировой группы. Вместе с Украиной будут играть 12 сборных, которые также проиграли свои матчи на этом этапе и 13 команд, которые выиграли свои матчи в Плей-офф Второй Мировой группы.

Сборные, которые проиграли в Плей-офф Первой Мировой группы:

40. Украина

42. Румыния

43. Литва

44. Египет

45. Узбекистан

48. Монако

50. Уругвай

52. Ливан

53. Мексика

53. Пакистан

55. Барбадос

57. Грузия

61. Того

Сборные, которые выиграли в Плей-офф Второй Мировой группы:

46. Ирландия

48. Новая Зеландия

51. Марокко

55. Гонконг

58. ЮАР

59. Сальвадор

60. Эстония

62. Китай

63. Словения

64. Парагвай

65. Кипр

66. Доминиканская Республика

68. Бенин

Поскольку сборная Украины попадает в посев, то сыграет с одной из 13 сборных, которые не будут посеяны:

55. Гонконг (хозяин матча по жребию)

55. Барбадос (выездной матч)

57. Грузия (хозяин матча по жребию)

58. ЮАР (хозяин матча по жребию)

59. Сальвадор (хозяин матча по жребию)

60. Эстония (хозяин матча по жребию)

61. Того (хозяин матча по жребию)

62. Китай (хозяин матча по жребию)

63. Словения (хозяин матча по жребию)

64. Парагвай (хозяин матча по жребию)

65. Кипр (выездной матч)

66. Доминиканская Республика (хозяин матча по жребию)

68. Бенин (хозяин матча по жребию)

Дата жеребьёвки пока неизвестна.

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЙТИНГ СБОРНЫХ | Кубок Дэвиса (на 3 февраля)

1. Италия – 573.25

2. Австралия – 470.75

3. Нидерланды – 432 (+1)

4. Германия – 421 (+1)

5. США – 419.5 (+1)

6. Канада – 408.25 (-3)

7. Испания – 385.75 (+3)

8. Франция – 381.5 (+1)

9. Чехия – 376 (+2)

10. Аргентина – 374 (+5)

…

40. Украина – 279.75 (-5)



Фото: ФТУ.

btu.org.ua