Тренер Марты Костюк: “Она очень напоминает меня саму в молодости – мы обе экстраверты, открытые и энергичные люди”

Тренер Марты Костюк Сандра Заневская в подкасте Tennis Channel рассказала, что считает украинскую теннисистку очень похожей на саму себя по характеру



– Вы как-то сказали, я процитирую, что Марта для вас, как сестра, которая младше вас на десять лет. Можете рассказать об этом подробнее

– Марта очень напоминает меня саму в молодости. Думаю, у нас очень похожие характеры. Мы обе экстраверты, открытые и энергичные люди. Когда я разговариваю с мамой и рассказываю ей о Марте, она иногда говорит: «Теперь ты знаешь, каково это, когда с тобой такой же человек!» После стольких лет это действительно забавно осознавать. Да, карма возвращается, но в этом случае это хорошо.

Мы просто очень похожи. Иногда я даже замечаю, как подхожу к ней не только как к игроку, но и как к личности. Для меня важно дать Марте возможность быть самой собой. Она хочет развиваться в разных направлениях, у неё так много интересов. У тренера здесь два варианта: либо попытаться сузить её фокус и сказать: «Нет, этими вещами ты займёшься позже, после карьеры. Сейчас мы сосредотачиваемся только на теннисе». Но тогда она просто «взорвётся». Либо можно поддерживать эти интересы. Поддерживать – не значит следовать за каждым её увлечением, но важно уважать её как человека. Я, как тренер и человек, который рядом с ней в этот период, стараюсь уважать её рост не только как игрока, но и как личности.

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