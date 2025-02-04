Бывший менеджер Haas перешёл в Cadillac

Бывший менеджер команды Haas Питер Кролла присоединится к Cadillac в аналогичной должности.

До сих пор в Cadillac набирали на работу инженеров и проектировщиков, но теперь начали приглашать специалистов, отвечающих за операционное управление командой в дни гоночных уик-эндов.

Питер Кролла приступит к выполнению своих обязанностей 1 апреля 2025 года. В Haas он был одним из первых сотрудников, нанятых на работу, поэтому обладает опытом построения команды с нуля, и этот опыт поможет сейчас Cadillac.

Кролла официально ушёл из Haas в прошлом месяце. Его обязанности разделили между собой спортивный директор Марк Лоу и операционный менеджер Нил Хэнли.

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