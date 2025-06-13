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Футбол

Без души, но с надеждой. Почему ФИФА упорно продвигает идею Клубного чемпионата мира

Без души, но с надеждой. Почему ФИФА упорно продвигает идею Клубного чемпионата мира

    • Клубный чемпионат мира – это турнир с именем, но без души. Он лишен истории Лиги чемпионов, не может соперничать со страстью национальных чемпионатов и до сих пор выглядит как прототип, а не продукт.

    Самыми первыми, кто попытался представить себе нечто подобное, были английские шахтеры из "Вест Окленда". В 1909 и 1911 годах они побеждали команды из Европы и Южной Америки. Никто не понимает, зачем, но в хрониках это зафиксировали.

    После войны на сцену вышел "Палмейрас", победивший на Torneio Internacional в Рио в 1951-м. В те же годы в Венесуэле проводили "Pequeña Copa del Mundo", где игроков на поле было больше, чем зрителей на трибунах.

    Без души, но с надеждой. Почему ФИФА упорно продвигает идею Клубного чемпионата мира

    А потом появился Межконтинентальный кубок.

    1960-е были периодом, когда турнир мог войти в пантеон футбольных святынь.

    Стадионы содрогались от рева толпы, когда "Реал" Мадрид и "Пеньяроль" выходили на поле. Пеле сверкал, Ди Стефано командовал, Эусебиу разрывал – казалось, история пишется вживую.

    Но ближе к концу десятилетия романтика исчезла – осталась лишь грубая кожа мяча и еще более грубые подкаты. "Расинг" и "Селтик" играли в смесь бокса и регби, где прикосновение к мячу было нарушением правил. "Эстудиантес" выходил на поле, чтобы наказывать, а не играть.

    "Аякс" (а также "Интер" и "Ливерпуль") посмотрел на это, и с подозрительным европейским спокойствием махнул рукой: "Спасибо, мы пас".

    В 1980-х Япония взялась за спасение уже стоящего на грани забвения турнира. Одноматчевой финал в Токио, глянец азиатской организации, спонсор в виде "Тойоты" и чек с шестью нулями для победителей – все выглядело как новая эра.

    Но даже когда миллионы бряцали в карманах триумфаторов, турнир оставался странным гостем на банкете.

    В 2000-м ФИФА решила: достаточно этих полуофициальных шоу – пришло время настоящего клубного чемпионата мира.

    Но шоу не удалось. Зрители зевали, телекамеры снимали пустые трибуны, а сам турнир выглядел, скорее, как интересный эксперимент.

    Без души, но с надеждой. Почему ФИФА упорно продвигает идею Клубного чемпионата мира

    Лишь после слияния с Межконтинентальным кубком в 2005-м удалось придать событию хоть какой-нибудь вес. И даже тогда соревнование оставалось в тени – как приложение к Лиге чемпионов, а не ее альтернатива.

    И все же ФИФА не сдается. Возможно, она искренне верит, что очередная версия – вот именно она – наконец-то выстрелит.

    Когда в 2016 году Джанни Инфантино уселся в главное кресло ФИФА, он сразу взялся за амбициозные идеи. Говорили о глобальной Лиге наций – что-то вроде проводимой УЕФА. Обсуждали даже идею проводить чемпионаты мира чаще – раз в два года.

    Европейская футбольная элита поставила жесткий барьер, и все эти планы быстро угасли.

    А Клубный чемпионат мира удержался, став для Инфантино личным Иерусалимом. В 2017 году он пытался "продать" турнир за 25 миллиардов долларов Саудовской Аравии и Японии. Однако сделка растворилась в воздухе, оставив после себя лишь пару скептических заголовков в медиа.

    А потом пришла пандемия.

    Джанни также не сдался. И теперь его футбольная мечта стартует в США – на разогреве перед главным шоу: Чемпионатом мира-2026.

    Без души, но с надеждой. Почему ФИФА упорно продвигает идею Клубного чемпионата мира

    В ФИФА любят повторять: Клубный чемпионат мира делает футбол действительно глобальным. Это звучит красиво – почти как лозунг на постере. И даже отчасти правда. Но ключевое слово здесь – отчасти.

    ФИФА – глобальная организация. В ее миссии есть что-то почти социалистическое: заработать – и раздать. Но между 2019 и 2022 ФИФА заработала 7,6 миллиарда долларов, а УЕФА – почти 20.

    Одна английская Премьер-лига зарабатывает больше, чем ФИФА.

    Футбольный мир – евро-центрический.

    Чтобы понять, почему для ФИФА это проблема и она так упорно продвигает клубный чемпионат мира, нужно заглянуть внутрь машины УЕФА:

  • УЕФА делит доходы между клубами и 55 национальными ассоциациями;
  • те – инвестируют в игроков;
  • игроки – приносят эмоции;
  • эмоции – привлекают болельщиков;
  • болельщики – приносят просмотры;
  • просмотры – привлекают спонсоров;
  • спонсоры – привлекают медиа;
  • медиа – приносят миллиарды;
  • миллиарды – возвращаются в УЕФА;
  • и все начинается сначала.

    • Это идеальная экосистема.

    Но есть одна проблема: она живет в Европе. А футбол – вроде как глобальный.

    Азия, Африка, Латинская Америка – это шахты, откуда Европа уже десятки лет тянет ресурсы. Таланты едут в Лигу чемпионов, а их страны получают разве что трансляцию по телевизору.

    Без души, но с надеждой. Почему ФИФА упорно продвигает идею Клубного чемпионата мира

    ФИФА хочет это изменить.

    Чтобы разорвать евро-центрический круг, нужно запустить новый: больше матчей, больше зрителей, больше денег. И, конечно, больше турниров с громкими именами, которые продолжают кормить эту глобальную игру.

    Дело в том, что элитные игроки играют еженедельно. Их показывают миллионам, и почти всегда – это матчи Премьер-лиги, Ла Лиги, Серии А или Лиги чемпионов. Национальные лиги и УЕФА давно научились монетизировать свои турниры до последнего цента.

    ФИФА оставалась за бортом большого шоу.

    Чемпионат мира среди сборных – это круто, но длится он всего месяц раз в четыре года. Клубный чемпионат мира – это попытка получить свою долю большого пирога и заработать на тех же игроках, которые давно уже работают на других хозяев.

    Футболу как таковому Клубный чемпионат мира не нужен: календарь и так забит под завязку, а Лига чемпионов уже давно дает ответ, кто в мире самый сильный.

    ФИФА и сама негласно признала, что спрос на Клубный чемпионат мира оказался меньше, чем ожидалось. Даже матч-открытие с Лионелем Месси не вызвал аншлага, а билеты несколько раз падали в цене: с 349 долларов до 55 и ниже.

    Спонсоры откровенно безразличны, а телевещание смотрело на все с подозрением. "Думаю, мы все были скептически настроены на протяжении всего процесса", – признался исполнительный директор Televisa Univision в одном из интервью.

    Но ФИФА нашла выход: подписала соглашение с DAZN на 1 миллиард долларов за глобальные стриминговые права. Благодаря этому Инфантино мог обещать европейским топ-клубам солидные призовые – именно они должны привлечь зрителей.

    Без души, но с надеждой. Почему ФИФА упорно продвигает идею Клубного чемпионата мира

    ФИФА утверждает, что турнир 2025-го закроется в ноль, и надеется, что этот старт откроет путь к прибылям уже в 2029-м. А деньги пойдут на развитие футбола – по крайней мере, так обещают.

    Вот почему Клубный чемпионат мира вообще существует. Идея хоть и имеет логику, но пока ни одна попытка ее реализовать не оказалась удачной. Сможет ли Инфантино сделать это лучше? Может быть.

    Но факт остается фактом: если даже деньги Саудовской Аравии и поддержка DAZN не поднимут интерес, это почти точно – последний шанс.

    Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    www.ua-football.com

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