ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Гениальный ход этого боксера, он может стать чемпионом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя похвалил известного боксера-шоумена Джейка Пола.

«Я считаю, что Джейк Пол гениален в том, что заманил Канело, что он заставил Альвареса даже говорить с ним, так что это гениальный ход с его стороны. Я думаю, что Джейк делает правильные шаги для своей карьеры, и я твердо убежден, что он впервые серьезно относится к боксу. Я чувствую, что Джейк Пол имеет реальный шанс выиграть титул чемпиона мира», – сказал Оскар.

Ранее экс-боксер Оскар Де Ла Хойя высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua