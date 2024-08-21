Промоутер Баколе: «Это бой, который может потрясти дивизион»

Генеральный директор и промоутер компании BOXXER Бен Шалом заявил о желании своего бойца Мартина Баколе (21-1, 16 KO) провести бой против китайца Чжана Чжилея (27-2-1, 22 KO).
«Мартин Баколе голоден и готов заявить о себе на мировой арене.
Поединок с Чжаном Чжилеем – это именно тот бой-блокбастер, которого заслуживают фанаты бокса. Два титана супертяжелого веса, которые сойдутся в поединке лицом к лицу.
Это бой, который может потрясти дивизион до основания, и мы здесь для того, чтобы он состоялся. Мир хочет его увидеть, и мы тоже. Давайте дадим фанатам то, что они хотят», – сказал Шалом.
Отметим, что в настоящее время Баколе занимает первое место в рейтинге WBA и третье в рейтинге WBC.
В рейтинге от The Ring Баколе после победы над американским проспектом Джаредом Андерсоном поднялся с десятого места на седьмое.