Промоутер Баколе: «Это бой, который может потрясти дивизион»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Генеральный директор и промоутер компании BOXXER Бен Шалом заявил о желании своего бойца Мартина Баколе (21-1, 16 KO) провести бой против китайца Чжана Чжилея (27-2-1, 22 KO).

«Мартин Баколе голоден и готов заявить о себе на мировой арене.

Поединок с Чжаном Чжилеем – это именно тот бой-блокбастер, которого заслуживают фанаты бокса. Два титана супертяжелого веса, которые сойдутся в поединке лицом к лицу.

Это бой, который может потрясти дивизион до основания, и мы здесь для того, чтобы он состоялся. Мир хочет его увидеть, и мы тоже. Давайте дадим фанатам то, что они хотят», – сказал Шалом.

Отметим, что в настоящее время Баколе занимает первое место в рейтинге WBA и третье в рейтинге WBC.

В рейтинге от The Ring Баколе после победы над американским проспектом Джаредом Андерсоном поднялся с десятого места на седьмое.

sport.ua