Бортолето ограбили перед поездкой в Канаду

Гонщик Sauber Габриэль Бортолето рассказал бразильским журналистам, что незадолго до поездки в Монреаль его ограбили.

Вор взломал его машину и украл рюкзак, в котором были вещи и документы. Некоторые удалось восстановить, но Габриэль был вынужден ехать в Канаду со вторым паспортом.

Габриэль Бортолето: «В Швейцарии я приехал на ужин, когда мою машину открыли и забрали мой рюкзак. Там было всё – мои документы, мой компьютер, вся моя спортивная экипировка. Это было ужасно, но потом вора удалось поймать, а документы восстановить. Не все пропавшие вещи удалось найти, но кое-что мне вернули».

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