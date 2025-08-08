Рух Львов vs Динамо Киев: Прогноз на матч УПЛ 2025/26

8 августа в рамках второго тура УПЛ состоится матч между «Рухом» и «Динамо Киев». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на канале УПЛ ТВ. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Рух

Львовский клуб завершил прошлый сезон на восьмой строчке в чемпионате, однако амбиции команды явно направлены на еврокубки. «Рух» успешно стартовал в новом сезоне, одержав победу в первом туре над дебютантом СК Полтава с минимальным счётом 2:1. Хотя результат радует, есть вопросы к игре, ведь «Рух» не выглядел лучшей командой на поле, а победный мяч был забит лишь на 86-й минуте, когда у гостей оставалось 10 игроков.

Трудно ожидать от команды сразу лучшего футбола, но удачный момент для игры с «Динамо» — у киевлян сейчас проблемы в еврокубках, и «Рух» может воспользоваться шансом, чтобы взять важные очки.

Динамо Киев

Для «Динамо» сезон начался с еврокубков, где в квалификации Лиги чемпионов они уверенно прошли мальтийский «Хамрун» (по 3:0 в обоих матчах). Ожидалась победа над кипрским «Пафосом», но на этой неделе «Динамо» неожиданно проиграло 0:1, пропустив гол в концовке матча. Игра была равной, и «Динамо» не продемонстрировало яркого превосходства.

В первом туре УПЛ «Динамо» обыграло «Верес» с минимальным счётом 1:0, и единственный гол забил Шапаренко на старте встречи. Однако футболисты больше сосредоточены на следующем матче с «Пафосом», чем на игре национального чемпионата.

Личные встречи

В последних очных матчах преимущество на стороне киевлян. В прошлом сезоне команды встречались трижды, и «Динамо» не выиграло дома — 0:0, но в двух гостевых встречах одержало победы: 2:0 в чемпионате и 1:0 в Кубке Украины.

Прогноз

«Динамо» является фаворитом, но победа в этом матче будет зависеть больше от статуса клуба, чем от текущей формы. Ожидается сложная встреча, в которой «Руху» будет нелегко одержать победу.

Киевлянам необходима победа, и ставка на победу хозяев с форой +1,5 гола за 1,73 может быть оптимальной — «Рух» вполне может зацепиться за очки.

