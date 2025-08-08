Милан меняет планы по трансферу Довбика

После отказа от подписания украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, «Милан» пересмотрел свои планы, сообщает источник chiamarsibomber.com. Материал подготовила редакция euro.com.ua

По информации источника, изначально «россонери» рассматривали вариант усиления своей атаки с помощью Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» или Душана Влаховича из «Ювентуса». Однако Нуньес почти достиг соглашения с клубом «Аль-Хильяль» из Саудовской Аравии, а переговоры с Влаховичем зашли в тупик.

Из-за этого «Милан» вернулся к кандидатуре Артема Довбика, трансфер которого ранее был отклонен. Теперь «россонери» возобновили контакты с «Ромой» относительно возможного подписания украинского нападающего.

