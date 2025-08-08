Каза Пия – Спортинг: Прогноз на матч чемпионата Португалии

8 августа на стадионе Эштадиу Мунисипал де Риу Майор состоится матч первого тура Примейры Португалии, в котором Каза Пия примет Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Каза Пия

Команда Каза Пия более 80 лет не могла вернуться в элитный дивизион португальского футбола. Однако, несмотря на это, клуб уже успел завоевать чемпионский титул в своей истории, хотя в те годы турниры не были еще упорядочены. В последние годы, вернувшись в Примейру, Каза Пия смогла удерживаться на достойном уровне. В прошлом сезоне команда набрала 45 очков, одержав 12 побед, и заняла девятое место, финишировав в верхней части турнирной таблицы.

Как и всегда, летом команда теряет ведущих игроков. В прошлом году это был Фелиппе Кардосо, а в этом сезоне клуб расстался с Рубеном Клюйвертом, которого приобрел французский Лион. Тем не менее, в клуб пришло много новичков, в основном свободных агентов, что позволяет надеяться на дальнейшее развитие и укрепление состава.

Спортинг Лиссабон

В прошлом сезоне Спортинг пережил смену тренера, когда Рубен Аморим ушел в МЮ. Несмотря на это, клуб продолжил бороться и, несмотря на неудачу в Кубке Лиги (поражение по пенальти от Бенфики), завершил сезон успешным золотым дублем. Основную роль в успехах сыграла результативность Дьекереша. Однако этим летом Спортинг потерял своего ключевого нападающего, продав его в Арсенал, но вырученные деньги позволили подписать Луиса Суареса из Альмерии, который должен стать новым бомбардиром команды. Тем не менее, сезон для Спортинга начался с поражения в Суперкубке Португалии (0:1 от Трубина и компании).

Статистика личных встреч

Спортинг Лиссабон выиграл все семь очных матчей с Каза Пия начиная с 2021 года, что подтверждает его статус фаворита в этой встрече.

Прогноз

Букмекеры не верят, что Каза Пия сможет оказать достойное сопротивление Спортингу. Ожидается победа фаворита с форой -1,5 гола (коэффициент 1,96).

