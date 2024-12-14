Тренер Саутгемптона рассказал о том, продаст ли он игрока, которым интересуется МЮ

Считает, что цену, которую предложил МЮ не стоит даже левой ноги игрока

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Недавно в СМИ появилась информация о том, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении игрока "Саутгемптона", а именно английского полузащитника Тайлера Диблинга.

Главный тренер "Саутгемптона" Рассел Мартин поделился своим мнением относительно продажи игрока:

"До меня дошли слухи о том, что "Манчестер Юнайтед" готов предложить 21 миллион фунтов за Тайлера Диблинга… Не уверен, что они получат за эти деньги хотя бы его левую ногу. Мы предложили ему новый контракт, очень хороший, но его агент пока что не согласен."

Добавим, что 18-летний Диблинг за этот сезон в АПЛ принял участие в 14 играх, в которых отметился 1 голом.

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