Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Я очень хочу победы Тайсона Фьюри в этом поединке», – сказал Майк Тайсон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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