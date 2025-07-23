«Это его время». Тайсон Фьюри назвал боксера, который захватит хевивейт

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) высказался о 32-летнем немце Агите Кабаеле (26-0, 18 КО):
«Н***й это, н***й с ним драться. Агит Кабаель сейчас начнет захватывать хэвивейт. Это его время».
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Ранее Тайсон Фьюри в интервью неоднократно отмечал Агита Кабаела как одного из немногих боксеров, с которыми он не будет драться ни за какие деньги.
Интересно, что после победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа Агит Кабаель бросил вызов украинскому трехкратному абсолютному чемпиону мира.