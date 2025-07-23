Connect with us
Бокс

«Это его время». Тайсон Фьюри назвал боксера, который захватит хевивейт

«Это его время». Тайсон Фьюри назвал боксера, который захватит хевивейт

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) высказался о 32-летнем немце Агите Кабаеле (26-0, 18 КО):

«Н***й это, н***й с ним драться. Агит Кабаель сейчас начнет захватывать хэвивейт. Это его время».

Не пропустите все о боксе! Подписывайтесь на канал Уса Вусика в YouTube

Ранее Тайсон Фьюри в интервью неоднократно отмечал Агита Кабаела как одного из немногих боксеров, с которыми он не будет драться ни за какие деньги.

Интересно, что после победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа Агит Кабаель бросил вызов украинскому трехкратному абсолютному чемпиону мира.

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis