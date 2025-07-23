Боруссия Д будет соревноваться с Лионом за подписание молодой звезды Брайтона

Дортмундская "Боруссия" будет соревноваться с "Лионом" за подписание молодой звезды "Брайтона".
Согласно эксклюзивной информации от инсайдера Фабрицио Романо, представители обоих клубов этим летом хотят подписать 20-летнего Факундо Буонанотте, активно работая над сделкой о трансфере аргентинского полузащитника.
Отметим, что "Брайтон" отписал Буонанотте в начале января 2023 года из "Росарио Сентраль" за 6 миллионов евро.
В прошлом сезоне аргентинец играл в аренде за "Лестер", отметившись 6 голами и 3 ассистами в 35 матчах за клуб во всех турнирах. На популярном сайте Tranfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.