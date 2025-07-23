Месси пропустит матч MLS из-за дисквалификации

Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси будет дисквалифицирован за отказ участвовать в Матче всех звёзд MLS. Об этом сообщает euro.com.ua.

Традиционное мероприятие состоится 24 июля в Остине (штат Техас). Сборная MLS должна сыграть против лучших игроков чемпионата Мексики.

Месси решил не выходить на поле, несмотря на приглашение организаторов. По данным издания, аргентинец не появился на тренировке, пресс-конференции и других мероприятиях, запланированных за 48 часов до игры.

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано объяснил, что Месси хочет восстановиться после предыдущих матчей и сосредоточиться на подготовке к регулярному сезону.

Руководство лиги примет дисциплинарные меры: аргентинец будет отстранён от одного матча чемпионата MLS.

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