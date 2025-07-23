Connect with us
Месси пропустит матч MLS из-за дисквалификации
Футбол

Месси дисквалифицируют за отказ играть против звёзд лиги Мексики

Лионель Месси отказался участвовать в Матче всех звёзд MLS и будет дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата.

Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси будет дисквалифицирован за отказ участвовать в Матче всех звёзд MLS. Об этом сообщает euro.com.ua.

Традиционное мероприятие состоится 24 июля в Остине (штат Техас). Сборная MLS должна сыграть против лучших игроков чемпионата Мексики.

Месси решил не выходить на поле, несмотря на приглашение организаторов. По данным издания, аргентинец не появился на тренировке, пресс-конференции и других мероприятиях, запланированных за 48 часов до игры.

Месси пропустит матч MLS из-за дисквалификации

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано объяснил, что Месси хочет восстановиться после предыдущих матчей и сосредоточиться на подготовке к регулярному сезону.

Руководство лиги примет дисциплинарные меры: аргентинец будет отстранён от одного матча чемпионата MLS.

Напомним, мы также писали про главные интриги нового сезона УПЛ.

Related Topics
Comments
More in Футбол
aquapolis