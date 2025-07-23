GORO Mountain Resort – новий партнер ФБУ

Федерація

біатлону України та всесезонний гірський курорт GORO Mountain Resort уклали угоду про стратегічне партнерство на наступний олімпійський сезон 2025/26 років. За словами президента Федерацій Івана Крулька, компанія надаватиме системну підтримку національній збірній у підготовці до головних стартів — зокрема Кубка світу та зимових Олімпійських ігор. Це дозволяє забезпечити тренувальні цикли, логістику, екіпірування, медичну підтримку, гарантує стабільність спортсменам і можливість тренерам зосередитися на результаті. Логотип нового партнера буде представлений на екіпіруванні українських біатлоністів під час міжнародних і національних стартів.

Також в планах GORO Mountain Resort створення великого спортивного ядра, що включатиме 75 км лижних трас зі 100% покриттям штучним снігом. Майбутні лижні траси GORO проектуються за стандартами FIS (Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу), що робить можливими проведення змагань міжнародного рівня, включно з етапами Кубка світу. Реалізація проєкту створить нові горизонти для розвитку українського зимового спорту.

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