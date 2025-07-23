Трабзонспор – Персеполис: прогноз на матч 23 июля

В рамках подготовки к новому сезону турецкий клуб «Трабзонспор» проведёт товарищеский поединок против иранского «Персеполиса». Матч состоится 23 июля и начнётся в 17:00 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Трабзонспор: на старте нового этапа

«Трабзонспор» продолжает считаться одной из сильнейших команд Турции за пределами традиционного стамбульского трио. В 2022 году клуб завоевал седьмой в своей истории титул чемпиона Турции, но повторить успех в следующем сезоне не удалось. Несмотря на усиления зимой, среди которых был Александр Зубков (ставший одним из лидеров команды) и Данил Сикан (показавший менее яркую игру), коллектив завершил сезон лишь на седьмом месте, в трёх очках от еврокубковой зоны. Попытка спасти сезон через Кубок Турции также не удалась — в финале команда уступила «Галатасараю».

Главный тренер Фатих Текке, несмотря на неудачный сезон, сохранил свою должность. Летом в команде произошли заметные изменения: появились новые игроки, в том числе габаритный форвард Пол Онуачу, перебравшийся из «Саутгемптона». А вот трансферы Батагова и Бондаренко пока на стадии интереса — первый не перешёл в «Лацио», а второй остаётся в зоне внимания потенциальных покупателей. Сауль, с которым велись переговоры, в последний момент отказался от перехода.

Персеполис: попытка вернуться на вершину

«Персеполис» — одна из самых титулованных команд Ирана и всей Азии. В 2024 году клуб завоевал свой 16-й титул чемпиона страны, второй подряд. Ранее команда доходила до финала Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола, однако прошедший сезон 2024/2025 сложился неудачно. Клуб не только не защитил чемпионский титул, но и уступил второе место «Сепахану» по дополнительным показателям, набрав одинаковое количество очков — по 60. В Лиге чемпионов АФК и вовсе не удалось пробиться в плей-офф.

Руководство доверило возвращение клуба на вершину Вахиду Хашимяну — бывшему форварду сборной Ирана и участнику Бундеслиги. Он завершил карьеру именно в «Персеполисе», а теперь пробует себя в качестве главного тренера. Это его первый самостоятельный опыт, и, по предварительным результатам товарищеских матчей, он справляется довольно успешно.

История встреч и прогноз букмекеров

Предстоящая встреча станет первой в истории противостояний «Трабзонспора» и «Персеполиса». Несмотря на статус товарищеского, матч вызывает интерес у болельщиков, ведь обе команды представляют сильные национальные лиги.

По версии букмекеров, фаворитом встречи считаются турки. Команда уже вошла в игровой ритм и активно готовится к старту сезона, в то время как «Персеполис» только возвращается из отпуска и набирает форму. На победу «Трабзонспора» предлагается коэффициент 1.833, что делает этот исход наиболее вероятным, по мнению аналитиков.

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