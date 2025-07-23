Янник Синер возвращает в команду тренера по фитнесу, которого уволил после допингового скандала

Команда итальянца подтвердила, что первая ракетка мира снова работает с фитнес-тренером Умберто Феррарой.



Это решение было принято менее чем через год после того, как Синнер прекратил сотрудничество с Феррарой, а также с физиотерапевтом Джакомо Налди, после положительных результатов допинг-тестов.

Тогда было признано, что его бывший физиотерапевт Налди непреднамеренно заразил Синнера после использования Трофодермина (который доступен без рецепта в Италии) для лечения пореза на руке, который содержал запрещенное вещество. Феррара, который в команде Синнера отвечал за соблюдение антидопинговых правил, был тем, кто дал Налди Трофодермин для использования. Позже в интервью он заявил, что объяснил Налди все меры безопасности. За это время Феррера успел поработать с другим итальянским теннисистом – Маттео Берреттини.

“Умберто сыграл важную роль в развитии Янника до этого момента, и его возвращение отражает новую ориентацию на стабильность и высокие результаты”, – говорится в заявлении, опубликованном Sky Sports Italy. В статье также сказано, что Синнер считает 55-летнего тренера “лучшим, кого он встречал на своем пути”, и по этой причине он решил вернуться к сотрудничеству с ним. В заявлении отмечается, что “решение было принято по согласованию с командой в рамках текущей подготовки к предстоящим турнирам, включая “Мастерс” в Цинциннати и US Open».

Напомним, что накануне Уимблдона фитнес-тренер Марко Паничи и физиотерапевт Улисес Бадио покинули команду Янника Синнера. Тогда итальянец заявил, что решил прекратить сотрудничество с ними, потому что хотел “заниматься чем-то другим”.

Янник Синнер не сыграет на предстоящем “Мастерсе” в Торонто и планирует вернуться в Тур в Цинциннати, где в прошлом году он стал чемпионом.



btu.org.ua