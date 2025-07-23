Прага. Киченок и Ниномия выиграли стартовый матч в парном разряде

Украинско-японская пара вышла в четвертьфинале турнира WTA в Чехии



Прага, Чехия • 21-26 июля • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Магда Линетт (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 2) – Анджелика Морателли/Нина Стоянович (Италия/Сербия) 6:4, 6:4

Киченок и Ниномия одержали пятую победу подряд. Напомним, что на прошлой неделе они стали чемпионками на турнире WTA 250 в Гамбурге.

По ходу сегодняшнего матча теннисистки сделали по одному брейку в каждом из сетов и отыграли все шесть брейк-поинтов соперниц.

В следующем матче украинско-японская пара встретится с дуэтом Ивонн Кавалье Реймерс/Мария Козырева (Испания/-).

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