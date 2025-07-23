Второй номер драфта НХЛ получил многомиллионный контракт

НХЛ. Каапо Какко

Второй номер драфта НХЛ-2019 финн Каапо Какко подписал трехлетний контракт на сумму 13,575 миллиона долларов с «Сиэтл Кракен». Среднегодовая стоимость контракта составляет 4,525 млн.

Чемпион мира 24-летний нападающий сборной Финляндии до последнего был в статусе ограниченно свободного агента, но Какко избежал арбитражных слушаний по вопросу зарплаты. В прошлом сезоне он установил личный рекорд НХЛ, набрав 44 (14+30) очка в 79 играх, включая 30 очков (10+20) в 49 играх за «Кракен» после того, как 18 декабря был приобретён в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Подписание контракта с Каапо было главным приоритетом этим летом», – заявил генеральный менеджер «Сиэтла» Джейсон Боттерилл. Мы быстро поняли, что он станет важной частью нашей команды в будущем. Он габаритный, техничный, обладает выдающимися игровыми качествами и он не боится врываться к воротам».

Всего в НХЛ Какко набрал 161 (71+90) очко в 379 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Йорк» и «Сиэтл», а также девять баллов в 44 играх плей-офф Кубка Стэнли.

sport.ua