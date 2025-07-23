Ингулец завершил сборы и выбирает новичков

Футболисты первой лиги «Ингулец» 25 июля начнут финальную подготовку к стартовому матчу чемпионата против «Буковины», который состоится 2 августа.

Как сообщает euro.com.ua со ссылкой на источник, подопечные Василия Кобина уже вернулись из Закарпатья, где во время сборов провели два контрольных поединка: победа над «Металлистом» со счётом 3:0 и поражение от «Ужгорода» с тем же счётом. Найти третьего спарринг-партнёра не удалось.

На просмотре в клубе находятся пять потенциальных новичков. Кому из них предложат подписать контракт, определится завтра. Среди рассматриваемых игроков — вратари Дмитрий Панченко («Локомотив») и Алексей Слуцкий («Чайка»), защитник Даниэль Баник («Минай»), полузащитники Ярослав Рязанцев («Диназ») и Дмитрий Касимов («Агробизнес»).

На этой неделе руководство клуба озвучит футболистам и тренерскому штабу задачи на сезон.

Напомним, мы также писали о том, что Месси был временно дисквалифицирован.