Легенда – об Усик – Фьюри 2: «Он умнее. Будет нокаут в 11-12 раунде»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Четырехкратный чемпион мира и обидчик Холифилда Майкл Мурер поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Первый бой был близким. Усик победил справедливо. У Александра замечательная любительская база и он стал невероятным профессиональным боксером. Думаю Усик победит в реванше. Усик просто умнее, я даже думаю, что он остановит Тайсона, будет нокаут в 11-12 раунде.

По моему мнению, Усик – лучший супертяжеловес эпохи. И он может быть еще лучше», – сказал Мурер.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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