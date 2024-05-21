«Эдмонтон» переиграл «Ванкувер» в седьмом матче и вышел в финал конференции

Эван Бушар радуется голу в матче «Ванкувер» — «Эдмонтон Ойлерз» 21 мая. Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» выиграл у «Ванкувера» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Ойлерз» выиграли серию — 4-3.

Первый период обошелся без голов. Во второй двадцатиминутке «Эдмонтон» забросил три шайбы: отличились Коди Сиси, Зак Хаймэн и Райан Нюджент-Хопкинс. В третьем периоде «Кэнакс» удалось сократить отставание благодаря голам Филипа Гронека и Конора Гарлэнда.

В финале Западной конференции сыграет с «Далласом», который обыграл «Колорадо» (4-2).

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Седьмой матч

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Голы: Сиси — 2 (Кулак, Холлоуэй), 21:16 — 0:1. Хаймэн — 11 (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 25:50 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 4 (бол., Бушар, Драйзайтль), 35:22 — 0:3. Гарлэнд — 3, 51:27 — 1:3. Гронек — 1 (Хьюз, Линдхольм), 55:24 — 2:3.

Вратари: Шилов (58:08) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 17 (2+10+5) — 29 (13+14+2).

Наши: Задоров (21.56/0/0), Михеев (12.48/0/0) — -.

21 мая. Ванкувер. Rogers Arena.

Счет в серии: 3-4.

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