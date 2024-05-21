В Монце надеются подписать новый 10-летний контракт

Вчера на автодроме в Монце состоялось подведение итогов очередного этапа реконструкции автодрома, которая близится к завершению, в частности, на некоторых участках кольца классическая трасса была расширена, а асфальтовое покрытие полностью заменено по всему кругу.

Анджело Стикки Дамиани, президент итальянской национальной федерации ACI, общаясь в Монце с прессой, заявил: «Когда у нас будет определённость относительно возможности государственного финансирования, тогда мы предпримем попытку договориться с Формулой 1. При этом мы нацеливаемся на 10-летнее соглашение, в соответствии с моделью, уже опробованной в Венгрии».

Работы по подготовке к Гран При Италии, запланированному на 1 сентября, почти закончены, а полностью должны быть завершены через месяц, в конце июня, чтобы уложиться в сроки, отведённые FIA. По новым правилам федерации, организаторы должны отчитаться об обновлении покрытия трассы за 60 дней до гонки.

В рамках реконструкции автодрома были построены новые подземные переходы, а также модернизированы существующие – повышение эффективности и безопасности транспортных коммуникаций в Монце было одним из условий, поставленных Формулой 1 перед промоутерами итальянского этапа.

«Выполнить все эти работы оказалось сложнее, чем я представлял, – признал Стикки Дамиани. – Мы столкнулись с множеством проблем, которые никак не заканчивались. В Формуле 1 просят привести автодрома в максимально качественное состояние. Маттео Сальвини, министр инфраструктуры страны, внимательно следит за ходом работ, и я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы нас поддержать. Мы в ACI тоже делаем всё возможное и даже больше.

Но до тех пор, пока контракт с Liberty Media не подписан, мы не можем успокаиваться, потому что гарантий нет, а обстоятельства меняются очень быстро. В прошлый уик-энд в Имоле был премьер-министр одной из азиатских стран, которые хотя заполучить гонку Формулы 1. Сложность состоит в том, что, с одной стороны, в Liberty Media хотят проводить этапы чемпионата в тех странах, где можно зарабатывать большие деньги на предоставлении гостевых услуг, прежде всего, услуг Паддок-клуба.

С другой стороны, этапов в Европе становится всё меньше, и хотя в календаре появится, например, новая гонка в Мадриде, при этом в таких странах, как Франция и Германия, нет своих национальных Гран При. Однако в Германии хотят вернуть гонку, ведь скоро в чемпионате будет выступать заводская команда Audi. Если коротко, то делать громкие заявления – бесполезное занятие: мы должны быть реалистами и понимать, что действовать надо быстро, потому что время работает против нас…

Кроме того, надо учитывать, что Монца – одна из тех трасс, которые платят Формуле 1 меньше всех (с 2018 года промоутеры платят за право проводить Гран При Италии $20 млн.), а новый контракт предусматривает обязательства по автоматическому увеличению этой планы на 3% в год».

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