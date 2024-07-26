Берра: Уик-энд будет требователен к шинам

С новым асфальтом трасса в Спа стала более, чем на секунду быстрее, выросла и нагрузка на шины…

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Этот уик-энд будет особенно требователен к шинам, чего и следовало ожидать на уникальной трассе в Спа. Благодаря тому, что на больших участках заменён асфальт, значительно увеличилось сцепление, что, с одной стороны, сделало трассу намного быстрее – почти на 1,4 секунды по сравнению с поулом двухлетней давности, когда в последний раз была реальная точка отсчета, а с другой привело к увеличению гранулирования шин Medium и Soft, и, как следствие, к большему износу на длинной дистанции.

Поскольку в субботу ожидается дождь, а в воскресенье будет сухо, в гонке командам придется полагаться на собранные сегодня данные. По сравнению с тем, что мы видели в предыдущие два года, на машинах нового поколения шины C2 вполне конкурентоспособны и могут стать оптимальным выбором для гонки – поэтому четыре команды сохранили по два комплекта для каждого из своих пилотов».

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