Херберт: В паддоке не бывает затяжных конфликтов

В Бразилии Йос Ферстаппен обвинил Джонни Херберта в предвзятости, сказав, что стюард FIA не должен высказывать свое мнение журналистам. Херберт ответил назвал эти обвинения ложными, а сейчас в интервью Coin Poker заявил, что работа стюарда не повлияла на его отношения в паддоке.

Джонни Херберт: «В паддоке вы просто двигаетесь дальше. Да, у вас бывают разногласия и разочарования, но вы делаете следующий шаг. Это единственный путь.

Здесь не бывает затяжных конфликтов с гонщиками или их отцами. Все знают, что быть стюардом — трудная работа. Я не почувствовал, что это как-то повлияло на мои отношения в паддоке. Здесь все достаточно уважают друг друга».

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