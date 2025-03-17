Бруно Мишель извинился за отмену гонки Формулы 2

В Формуле 2 основную гонку австралийского уик-энда провести не удалось, помешала ненастная погода, резко испортившаяся к утру воскресенья, и Бруно Мишель, исполнительный директор молодёжной серии, вынужден был принести извинения болельщикам, упирая на то, что безопасность – это приоритет.

Бруно Мишель: «Мы пытались делать всё возможное, чтобы гонка состоялась, мы очень хотели её провести. Вы же понимаете, ради этого мы прилетели в Австралию, преодолев много тысяч километров, и болельщики собрались, чтобы посмотреть эту гонку.

Мы переносили старт, откладывали его, пока это было возможно, пытались начать гонку за автомобилем безопасности и получили множество сообщений от гонщиков, которые говорили, что проводить гонку невозможно, видимость на нуле, постоянно возникает аквапланирование, и условия очень опасные.

В конечном итоге безопасность превыше всего, нам совершенно не хотелось рисковать, и мы уберегли всех гонщиков. При этом мы приносим извинения всем зрителям, всем болельщикам, ведь отмена гонки – самый нежелательный сценарий.

Но думаю, что иногда правильнее положиться на здравый смысл, и нам пришлось действовать именно так. Давайте же всё наверстаем в Бахрейне, на следующем этапе – это всё, что я пока могу сказать.

Когда сезон начинается вот так, в этом нет ничего хорошего. Но хотя бы нам удалось избежать драматичных последствий, а это, наверное, самое главное».

Источник