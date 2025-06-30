Дебют и победа новых машин на втором этапе REC

28 июня на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялся второй этап сезона Российской серии гонок на выносливость (REC) – 4-часовой марафон Гран При Спортса”.

На стартовой решётке появилось сразу несколько новых машин, в том числе состоялась долгожданная премьера двух суперкаров Lamborghini Huracan GT3 Evo команд “ИСКРА Моторспорт” и Spora GT.

Кроме того, зачет GT Pro пополнился «кубковой» версией Porsche 911 GT3, на которой выступал второй экипаж Spora GT, а также Mercedes AMG GT3 коллектива YADRO Motorsport.

Целый «десант» экипажей на новой технике готовился бросить вызов победителям прошлого этапа – гонщикам Time4Race, выступающим на Mercedes AMG GT3 с бортовым номером 33. Причем накануне гонки в составе фаворитов произошло важное изменение: напарником Максима Кизилова стал Денис Булатов, которого считают восходящей звездой немецких кузовных серий. Он заменил Алексея Несова, пропустившего этап из-за участия в «24 часах Спа».

По итогам квалификации два первых ряда стартового поля традиционно заняли легкие и быстрые спортпрототипы класса CN Pro. В сражении за поул-позицию второй раз подряд быстрее всех оказался дуэт Игоря Мухина и Георгия Ефросинина из команды Blackthorn, выступающие на прототипе Norma с бортовым номером 111.

На старте марафона Андрей Солуковцев за рулем Lamborghini уже в первом повороте попытался навязать борьбу спортпрототипам, но Георгий Ефросинин удержал лидерство. После первых кругов Солуковцев расположился на третьем месте, а Ефросинин и его главный конкурент по классу CN Pro, пилот Garisteam Константин Терещенко на прототипе Ligier, оставили далеко позади весь пелотон. После короткого обмена атаками в лидеры вышел Терещенко.

В начале второго часа из борьбы выбыли победители первой гонки сезона: из-за поломки тормозного диска Максим Кизилов, сменивший Дениса Булатова за рулем Mercedes, потерял управление в последнем повороте перед старт-финишной прямой и после контакта машины с отбойником сошел с дистанции.

Тем временем Игорь Мухин вернул лидерство Blackthorn, все-таки опередив соперников из Garisteam, а дальше на трассе разыгралось классическое для REC противостояние Norma vs Mercedes за лидерство в абсолюте.

И если в прошлом сезоне дуэт Ефросинина и Мухина как правило сражался с Mercedes AMG GT3 Дениса Ременяко из CapitalRT, то в этот раз гонщиков Blackthorn догнал Виктор Шайтар на аналогичной машине YADRO Motorsport.

Опытнейший профессионал, за плечами которого в том числе победа в «24 часах Ле-Мана» (в классе LMGTE Am в 2015 году), грамотно воспользовался ключевым преимуществом Mercedes, отличной скоростью на прямых, и поначалу сумел пройти Мухина. Но пилот прототипа не позволил создать отрыв и спустя несколько кругов сам пошел в атаку на Mercedes, которая привела к столкновению машин.

С разбитой фарой спортпрототип Мухина снова вышел в лидеры, а Шайтару пришлось свернуть в боксы на замену проколотого колеса.

На этом битва не закончилось, и после второй смены пилотов едва выехавшего с пит-лейн Егора Ефросинина торпедировал уже напарник Шайтара Сергей Столяров. Из-за полученных повреждений машина команды Blackthorn вынуждена была завершить гонку, но при этом едва не сошла с дистанции марафона и команда YADRO Motorsport.

Столярову удалось довести заметно «хромающий» Mercedes до боксов, где механики команды совершили настоящий подвиг и менее чем за час до финиша заменили разбитую переднюю подвеску.

После того как из борьбы за победу в абсолюте друг за другом выбыли три фаворита, на первое место вышла Lamborghini №37 Андрея Солуковцева и Александра Масленникова из команды «ИСКРА Моторспорт».

На заключительном отрезке дистанции Масленников не уступил лидерство уже никому и уверенно выиграл гонку в абсолютном зачёте и в классе GT Pro.

Ставка ближайших преследователей из Garisteam на пит-стоп под желтыми флагами во время аварии Ефросинина не сработала, и прототип Ligier Константина Терещенко, Константина Захаревского и Станислава Сидорука (экипаж №29 )занял итоговое первое место в классе и вторую позицию в абсолютном зачете, так и не успев отыграть круг отставания у соперников из «ИСКРА Моторспорт».

В классе GT вновь не было равных Денису Ременяко и Михаилу Алешину на Mercedes GT4 команды CapitalRT, которые едва не опередили на финише даже Mercedes старшего класса GT Pro экипажа Столярова и Шайтара из YADRO Motorsport.

Еще одну победу за рулем новой машины одержал в классе GT Light экипаж команды Avatar Racing Team в составе Романа Смолякова и Антона Евтуха. Ранее выступавший в классе GT коллектив сменил автомобиль на канареечно желтый BMW в кузове Е36 и финишировал первым в зачете даже несмотря на проблемы с капотом, который пришлось фиксировать изолентой по ходу заезда.

На этом этапе удача изменила экипажу №113 на автомобиле Mini Cooper, которые выиграли гонку в своём классе на предыдущем этапе серии в мае, но на этот раз не смогли подняться на подиум.

Второе место в GT Light занял экипаж X-Rays Motorsport на Mitsubishi, победитель REC 2024 в этом классе. Третьими финишировали Валерий Смирнов и Сергей Балдин из команды Mazda Karting Academy (экипаж №53).

Из других результатов стоит отметить второе место в классе CN Pro экипажа BALCHUG Racing в составе Кирилла Киракозова и знаменитого Романа Русинова (чемпиона мира 2015 года по гонкам на выносливость в классе LMP2), порадовавшего болельщиков возвращением в REC.

Третья ступень пьедестала в классе прототипов по праву досталась пилотам SVL ЦСКА Racing Алексею Хаирову и Алексею Чернову, которые не сдались после серьезной поломки их Ligier в начале гонки. Такое же упорство, но в зачете GT проявили гонщики экипажа №34 команды TEAMGARIS Станислав Аксёнов и Эдуард Исламов. Они выступали на Toyota, характеристики которой сильно уступают немецкой технике соперников по классу GT.

А коллектив SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RACING TEAM, чей Mercedes AMG GT4 серьезно пострадал в утренней квалификации, но все же выехал на трассу почти спустя час после старта гонки, увидел клетчатый флаг третьим в своем классе.

В зачете GT Pro подкласса T (туринг) гонку второй раз в сезоне выиграл экипаж №91 команды GNV &Kamenskiy Racing на Audi RS3 LMS TCR. Такие автомобили в два разе менее мощные, чем техника GT3. Регламентом REC предусмотрено, что экипажи на менее мощных машинах могут заявиться в любой более мощный класс. И, как показали события прошлого сезона, если соперники на более мощных машинах сходят с дистанции, то победители подкласса могут подняться на подиум в двух категориях (и GT Pro, и подкласс GT Pro T). Однако в сезоне 2025 состава участников GT Pro на технике GT3 заметно укрепился.

Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC: «После столь яркого и насыщенного событиями Гран При Спортса” участники начинают подготовку к выездному этапу под Санкт-Петербургом, где 26 июля Российская серия гонок на выносливость станет хедлайнером фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2025.

Ожидается, что впервые в истории отечественного автоспорта на старт выйдут более сорока экипажей. Подняться на подиум в такой гонке будет нелегко, это точно, и мы ждем горячих схваток на этой сложной современной трассе. Всем рекомендуем посмотреть июльский марафон с трибун автодрома».

Итоги Гран-при СПОРТСА”, второго этапа REC

Абсолютный зачет:

ИСКРА Моторспорт, экипаж №37 (Андрей Солуковцев, Александр Масленников)

Чемпионат Москвы, II этап:

1. ИСКРА Моторспорт, экипаж №37 (Андрей Солуковцев, Александр Масленников)

2. GARISTEAM, экипаж №29 (Константин Захаревский, Константин Терещенко, Станислав Сидорук)

3. YADRO Motorsport, экипаж №16 (Сергей Столяров, Виктор Шайтар)

Класс GT:

1. CapitaIRT, экипаж №13 (Денис Ременяко, Михаил Алешин)

2. TEAMGARIS, экипаж №34 (Эдуард Исламов, Станислав Аксёнов)

3. SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RACING TEAM, экипаж №1 (Дмитрий Шишко, Захар Слуцкий, Алексей Савин, Даниил Харашун)

Класс CN Pro:

1. GARISTEAM, экипаж №29 (Константин Захаревский, Константин Терещенко, Станислав Сидорук)

2. BALCHUG Racing, экипаж №21 (Кирилл Киракозов, Роман Русинов)

3. SVL ЦСКА Racing, экипаж №31 (Алексей Хаиров, Алексей Чернов)

Класс GT Pro:

1. ИСКРА Моторспорт, экипаж №37 (Андрей Солуковцев, Александр Масленников)

2. YADRO Motorsport, экипаж №16 (Сергей Столяров, Виктор Шайтар)

3. Spora GT, экипаж №992 (Эрнест Таронишвили, Елена Аладьева, Артём Косарев, Антон Девякович)

GT Pro Touring (подкласс GT Pro):

1. GNV &Kamenskiy Racing, экипаж №91 (Виктор Плеханов, Дамир Саитов, Сергей Чуканов)

2. Real Performance, экипаж №24 (Илья Ларионов, Владислав Перфильев)

3. GNV Kamenskiy Racing, экипаж №55 (Борис Шульмейстер, Сергей Валуйских, Дмитрий Гомельков)

Класс GT Light:

1. Avatar Racing Team, экипаж №555 (Роман Смоляков, Антон Евтух)

2. X-Rays Motorsport, экипаж №23 (Максим Елизаров, Евгений Магидович, Анатолий Шипов, Андрей Лукин)

3. Mazda Karting Academy, экипаж №53 (Валерий Смирнов, Сергей Балдин)

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