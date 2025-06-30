Уимблдон. Алькарас за 4,5 часа одолел 38-летнего Фоньини, Берреттини, Руне и Циципас покинули турнир после первого круга

Результаты первого игрового дня в мужской сетке Уимблдона



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц (США, 5) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) 6:7(6), 6:7(8), 6:4, 7:6(6) – перенесен из-за темноты

Габриэль Диалло (Канада) – Даниэль Альтмайер (Германия) 6:1, 6:2, 6:4

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26) – Брэндон Холт (США) 6:2, 6:4, 7:5

Маттео Арнальди (Италия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 6:7(4), 6:7(5) – перенесен из-за темноты

Артур Фери (Великобритания, WC) – Алексей Попырин (Австралия, 20) 6:4, 6:1, 4:6, 6:4

Лучано Дардери (Италия) – Роман Сафиуллин (-) 7:6(3), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:1

Джордан Томпсон (Австралия)﻿ – Вит Копржива (Чехия) 3:6, 4:6, 6:3, 7:6(1), 6:1

Бенжамен Бонзи (Франция) – Даниил Медведев (-, 9) 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2

• Габриэль Диалло выиграл свой пятый матч на турнирах Grand Slam и первый на Уимблдоне. Напомним, что канадец перед выступлением на “мэйджоре” стал чемпионом травяного турнира АТР 250 в Хертогенбосе и дошел до четвертьфинала на соревнованиях АТР 250 на Майорке.

• Джордан Томпсон пятый раз в карьере отыгрался с 0-2 по сетам и третий раз сделал такой камбэк на Уимблдоне. Во втором круге австралиец сыграет против Бенжамена Бонзи, который отправил за борт турнира девятую ракетку мира Даниила Медведева.

Нуну Боржеш (Португалия) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) 4:6, 6:3, 7:6(5), 6:0

Билли Харрис (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия, LL) 6:3, 6:2, 6:4

Синтаро Мотидзуки (Япония, Q)﻿ – Джулио Дзеппьери (Италия, Q) 2:6, 3:6, 6:3, 7:6(6) – перенесен из-за темноты

Карен Хачанов (-, 17) – Маккензи Макдональд (США) 7:5, 6:4, 6:4

Камиль Майхжак (Польша) – Маттео Берреттини (Италия, 32) 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3

Итан Куинн (США) – Генри Сирл (Великобритания, WC﻿) 4:6, 6:2, 7:6(11), 6:2

Кристиан Гарин (Чили, LL) – Кристиан Родеш (Люксембург, Q) 7:6(8), 6:4, 6:4

Артур Риндеркнех (Франция) – Александр Зверев (Германия, 3) 7:6(3), – перенесен из-за темноты

• Камиль Майхжак выиграл свой пятый матч на турнирах Grand Slam и с третьей попытки одержал дебютную победу в основной сетке Уимблдона. Польский теннисист сделал шесть брейков на подаче финалиста Уимблдона-2021, несмотря на его 25 подач навылет. Во втором круге Майхжак сыграет против американца Итана Куинна, который сегодня впервые сыграл в основной сетке Уимблдона.

Николас Ярри (Чили, Q) – Хольгер Руне (Дания, 8) 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

Лёрнер Тьен (США) – Нишеш Басаваредди (США) 7:6(5), 6:3, 6:2

Жуан Фонсека (Бразилия) – Джейкоб Фёрнли (Великобритания) 6:4, 6:1, 7:6(5)

Дженсон Бруксби (США) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 31) 6:2, 7:5, 6:3

Иржи Легечка (Чехия, 23) – Уго Дельен (Боливия) 4:6, 6:2, 6:2, 7:6(0)

Маттиа Беллуччи (Италия) – Оливер Кроуфорд (Великобритания, WC﻿) 6:7(2), 6:3, 6:4, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) 6:3, 3:6, 6:4, 7:6(3)

Фрэнсис Тиафо (США, 12) – Эльмер Мёллер (Дания) 6:3, 6:4, 6:2

• Николас Ярри впервые в карьере выиграл пятисетовый матч и 11-й раз победил теннисиста топ-10 (впервые в этом году). Во втором круге Ярри сыграет против американца Лернера Тьена, который впервые играет в основе Уимблдона.

Андрей Рублёв (-, 14) – Ласло Джере (Сербия﻿) 6:0, 7:6(5), 6:7(9), 7:6(6)

Ллойд Харрис (ЮАР) – Зизу Бергс (Бельгия) 7:6(7), 7:6(2), 6:7(5), 6:2

Адриан Маннарино (Франция, Q) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:2, 6:4, 6:3

Валентен Ройер (Франция, Q) – Стефанос Циципас (Греция, 24) 6:3, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)﻿ – Джеймс Дакворт (Австралия) 6:2, 3:6, 6:7(2), 6:4, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Филип Мисолич (Австрия, Q) 6:2, 5:7, 6:3, 6:3

Оливер Тарвет (Великобритания, Q) – Леандро Риеди (Швейцария, Q) 6:4, 6:4, 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Фабио Фоньини (Италия) 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1

• Карлос Алькарас затратил 4,5 часа на пятисетовую победу над 38-летним Фабио Фонини. Испанец выиграл 19-й матч подряд и одержал 15-ю победу подряд на Уимблдоне, где два последних года становился чемпионом. Во втором круге Алькарас встретится с “квалифаером” из восьмой сотни рейтинга АТР Оливером Тарветом.

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