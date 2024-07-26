Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Шеннон Бриггс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) высоко оценил Леннокса Льюиса, заявив, что он был самым сильным соперником в его карьере.

«Леннокс Льюис и Джордж Форман были самыми сильными моими соперниками. Рэй Мерсер был невероятным, Бота был жестким. Я бы сказал, что Леннокс Льюис – один из величайших боксеров. Один из лучших супертяжей всех времен», – сказал Бриггс.

Бриггс за карьеру дрался с Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом. Кличко он проиграл решением судей, а Льюису – техническим нокаутом. Шеннон также сумел победить легендарного панчера Джорджа Формана в 1997 году.

Ранее Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко.

sport.ua