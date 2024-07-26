Умаг. Серундоло победил девятую ракетку мира Рублёва и встретится с Музетти в финале

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP в Хорватии

Умаг, Хорватия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Алексей Попырин (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) – Андрей Рублёв (-, 1) 7:6(4), 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, 2) – Якуб Меншик (Чехия) 6:4, 6:1

Франсиско Серундоло девятый раз в карьере обыграл соперника, входящего в топ-10, и проведёт пятый финал на уровне ATP. В активе аргентинца два трофея: в 2022 году на грунте в Бостаде и в предыдущем сезоне на траве в Истборне.

Лоренцо Музетти вышел в свой второй финал в текущем сезоне и пятый в карьере. Месяц наазд итальянец проиграл в матче за титул на травяных кортах в Лондоне. Лоренцо попробует выиграть свой третий титул, в том числе второй на грунте.

Итальянский теннисист выиграл в обоих предыдущих матчах против Серундоло. Два года назад они играли в полуфинале грунтового турнира ATP 500 в Гамбурге, где Музетти победил в двух сетах.

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