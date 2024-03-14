Тото Вольфф попал в аварию на съёмках в Имоле

Перерыв между гонками в Mercedes использовали для съёмок сериала Netflix в Имоле, где руководитель команды Тото Вольфф попал в аварию за рулём Mercedes AMG GT3.

На выходе из Риваццы Вольф врезался в стену, но всё обошлось, после короткого ремонта съёмки продолжились.

Тото Вольф: «Мои навыки вождения на данный момент не идеальны. Во время тестов в Имоле у меня возникла проблема с антипробуксовочной системой, и после двух кругов я врезался в стену».

Вместе с Тото в тестах участвовал семнадцатилетний Андреа Кими Антонелли, участник молодёжной программы Mercedes, которого считают одним из кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в следующем году.

Тото Вольфф: «Андреа выделяется среди гонщиков своего поколения. В школе его называли Кими (в честь Райкконена), поэтому я тоже называю его Кими. Если я им недоволен, то называю Андреа, так мы и договорились.

Переход в основную команду? Мы оставляем открытыми все варианты».

Источник