Трансляция игры «Сиэтл» — «Вашингтон» начнется в 05.00

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Сиэтл» на своем льду спортивного комплекса «Клаймэт Пледж-арена» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ утром 15 марта по московскому времени. Игра начнется в 05.00 мск.

Официально в России не показывают матчи НХЛ. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Сиэтл» — «Вашингтон» можно в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра. Следите за ключевыми событиями встречи в матч-центре «СЭ».

«Кэпиталз» с 69 набранными очками находятся на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 64 матчей. «Кракен» идет на 11-м месте с 68 баллами на Западе после 64 встреч.

За «Вашингтон» выступает российский нападающий Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист принял участие в 61 матче в регулярке НХЛ и набрал 49 (18+31) очков при показателе полезности «-22».

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