Ливерпуль уничтожил Спарту, Бенфика с Трубиным одолела Рейнджерс в 1/8 финала Лиги Европы.

Состоялись четыре ответных матча 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

По их итогам к следующему этапу турнира вышли Вест Гэм, Марсель, Бенфика, Милан, Байер, Аталанта, Рома и Ливерпуль.

Лига Европы 1/8 финала, ответный матч 14 марта

Вест Хэм — Фрайбург 5:0 (2:0) (первый матч — 0:1)

Голы : 1:0 — 9 Пакета, 2:0 — 32 Боуэн, 3:0 — 52 Крессвелл, 4:0 — 77 Кудус, 5:0 — 85 Кудус

Вильярреал — Марсель 3:1 (1:0) (первый матч — 0:4)

Голы: 1:0 — 32 Капу, 2: 0 — 54 Серлот, 3:0 — 86 Москера, 3:1 -90+4 Клос

Рейнджерс — Бенфика 0:1 (0:0) (первый матч — 2:2)

Гол: 0:1 — 66 Силва

Украинский вратарь Анатолий Трубин отыграл весь матч в составе Бенфики. Несколько раз выручил свою команду, сохранив ворота нетронутыми.

Славия — Милан 1:3 (0:3) (первый матч — 2:4)

Голы: 0:1 — 33 Пулишич, 0:2 — 36 Лофтус-Чик, 0:3 — 45+6 Леау, 1:3 — 85 Юрашек

Аталанта — Спортинг 2:1 (0:1) (первый матч — 1:1)

Голлы: 0:1 — 33 Гонсалвеш, 1:1 — 46 Лукман, 2:1 — 59 Скамакка

< Байер — Карабах 3:2 (0:0) (первый матч — 2:2)

Голы: 0:1 — 58 Зубор, 0:2 — 67 Жуниньо, 1:2 — 72 Фримпонг, 2:2 — 90+3 Шик., 3:2 — 90+7 Шик

Брайтон — Рома 1:0 (1:0) (первый матч — 0:4)

Гол: 1:0 — 37 Велбек

Ливерпуль — Спарта 6:1 (4:1) (первый матч — 5:1)

Голы: 1:0 — 7 Нуньес, 2:0 — 8 Кларк, 3:0 — 10 Салах, 4:0 — Гакпо, 4:1 — Бирманчевич, 5:1 — 48 Собослай, 6:1 — 55 Гакпо

Своих соперников в четвертьфинале турнира команды узнают 15 марта.

Финал Лиги Европы УЕФА -2023/24 запланирован на 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).

Накануне определились все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

champion.com.ua