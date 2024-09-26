В Майами добавили новые конфигурации трассы

Организаторы Гран При Майами сообщили о добавлении четырёх новых конфигураций трассы. Сделано это для того, чтобы иметь возможность использовать автодром круглогодично без необходимости перекрывать дороги общего пользования.

Конфигурация трассы Формулы 1 задействует часть парковок стадиона Hard Rock, вокруг которого проходит, поэтому, фактически, автодром используется только один уик-энд в году. Однако благодаря новому внутреннему участку трассы от оригинального одиннадцатого поворота и после шестнадцатого, можно использовать те существующие участки трассы, которые не пересекаются с городскими дорогами.

В результате получилось создать четыре новые конфигурации, протяжённостью от 2,3-километра и 13 поворотов до 4,5-километра и 19 поворотов, на которых можно проводить гоночные и общественные мероприятия весь год.

Самая большая новая конфигурация получила название Extended Marina Loop и примет Ferrari Racing Days с 14 по 18 мая 2025 года, через две недели после Гран При Майами. Этап Формулы 1 продолжит проходить на полной конфигурации.

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