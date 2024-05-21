WTA объявила о долгосрочном сотрудничестве ﻿с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF).

Фонд стал первым в истории титульным партнёром рейтинга Женской теннисной ассоциации. Теперь рейтинг WTA ﻿будет носить официальное название PIF WTA Rankings.

Отметим, что PIF уже поддерживает объединенные турниры в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде и Пекине, а в конце февраля этого года фонд подписал подобное соглашение с Ассоциацией теннисистов профессионалов (АТР).

Напомним, ближайшие три женских Итоговых турнира состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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