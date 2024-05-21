Алавес продлил сотрудничество со своим главным тренером Луисом Гарсией Пласа

Об этом говорится на официальном сайте клуба

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"Алавес" после возвращения в Примеру смог закрепиться в чемпионате и давно себе обеспечил прописку в лиге. Конечно в команде в этом сезоне такие игроки как Саму Омородиона или Луиса Риохи, но одним из создателей такого результата является их тренер Луис Гарсия Пласа.

Руководство "славных" договорилось с руководителем о продлении сотрудничества до июня 2026 года. Спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес высоко оценил работу испанца, а также отметил его ежедневное участие в развитии клуба.

"Это тренер, который заинтересован и обеспокоен прогрессом "Депортиво Алавес": в дополнение к нашим амбициям, Луис добавил уверенности и энтузиазма. Вместе мы можем идти на край света", — заявил Серхио Фернандес.

Добавим, что за тур до конца чемпионата "Алавес" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 45 очков. В последнем матче этого сезона "славные" сыграют 26 мая на выезде против "Лас-Пальмаса".

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