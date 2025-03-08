Игрокам датских клубов предложили приехать на тренировку в любимой форме. Один из спортсменов приехал в футболке сборной Украины

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Футбольные клубы "Орхус" и "Брондбю" попросили игроков приехать на тренировку в любимой футбольной форме из своей коллекции.

Украинский след можно увидеть среди представителей “Орхуса”. Исландский футболист Микель Андерсон надел футболку с №11 Артема Довбика сборной Украины в матче плей-офф отбора на Евро.

26-летний полузащитник ранее выступал в "Мидтьюллане". Он вернулся к "волкам" в сезоне 2019/20, когда Артем в последний раз представлял коллектив из Хернинга. Украинец в упомянутой кампании только 4 раза появлялся на поле в составе "красно-черных", а большую часть футбольного года провел в аренде в ФК "Сеннерйюск".

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