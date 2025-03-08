Юта без Михайлюка проиграла Торонто в регулярном чемпионате НБА

Денвер в овертайме дожал Финикс

В ночь на 8 марта состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз потерпела поражение от Торонто Рэпторз — 109:118. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадке не появился.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс — Кливленд Кавальерс — 117:118 (27:27, 25:36, 31:24, 34:31)

Даллас Маверикс — Мемфис Гриззлис — 111:122 (31:22, 22:28, 41:39, 17:33)

Торонто Рэпторз — Юта Джаз — 118:109 (28:27, 29:19, 35:32, 26:31)

Майами Хит — Миннесота Тимбервулвз — 104:106 (25:33, 27:19, 28:28, 24:26)

Оклахома-Сити Тандер — Портленд Трэйл Блэйзерс — 107:89 (29:24, 34:21, 17:28, 27:16)

Денвер Наггетс — Финикс Санз — 149:141 ОТ (37:28, 31:28, 34:35, 23:34, 24:16)

Сакраменто Кингз — Сан-Антонио Сперс — 127:109 (20:26, 36:16, 39:34, 32:33)

Лос-Анджелес Клипперс — Нью-Йорк Никс — 105:95 (31:25, 29:29, 19:24, 26:17)

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